Apple AirPods, Apple Watch и HomePod не включены в отсрочку тарифов администрацией Трампа

Apple AirPods, Apple Watch и HomePod, которые помогли компании компенсировать убывающие продажи своего бестселлера iPhone в этом году, не включены во временную отсрочку тарифов администрацией Трампа, и 1 сентября с нее будет взиматься 10-процентный сбор.

Некоторые крупные товары, такие как ноутбуки и мобильные телефоны, Apple MacBook и iPhone, не будут подвергаться тарифам до 15 декабря. Президент Дональд Трамп заявил, что изменение должно было избежать воздействия на покупателей в США во время рождественских покупок. Задержка тарифа, которая затрагивает некоторые из самых продаваемых продуктов Apple, помогла поднять ее акции более чем на 4 процента в конце торгов.

Многие продукты, на которые были установлены тарифы с 1 сентября, такие как умные часы, фитнес-трекеры, умные динамики и наушники Bluetooth, были избавлены однажды.К ним относятся популярные продукты от конкурентов Apple, такие как умные часы Fitbit и умные динамики от Amazon.com , а также Alphabet's Google.

Администрация Трампа предложила, чтобы тарифы на эти устройства вступили в силу в сентябре прошлого года, но они были сэкономлены после того, как Apple заявила правительству, что сборы "приведут к снижению темпов роста и конкурентоспособности США и повышению цен для США".

В последнем отчетном финансовом квартале Apple, iPhone впервые за семь лет принес меньше половины доходов компании. Падение iPhone было несколько компенсировано 50-процентным скачком продаж так называемых носимых устройств, таких как Apple Watch и AirPods , которые помогли Apple превзойти оценки Уолл-стрит и увеличили свои акции.