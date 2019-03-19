Apple анонсировала планшет iPad mini нового поколения

Компания Apple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном. Гаджет получил процессор A12 Bionic, камеру FaceTime HD с 7-мегапиксельным датчиком и основную 8-мегапиксельную камеру. Разрешение устройства составляет 2048 на 1536 точек. Имеется перо Apple Pencil, с помощью которого можно делать заметки и рисунки. Аудиоподсистема включает стереофонические динамики. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Предусмотрены гироскоп, акселерометр, электронный компас, барометр, датчик внешнего освещения и беспроводная связь Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac). Новинка уже доступна для заказа по цене от 400 долларов.