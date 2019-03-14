Apple анонсирует новый 10,2-дюймовый iPad 7

2019-03-14, Автор - Ganibal; Продукт - iPad 7; [148]
В этом месяце компания Apple анонсирует аппаратное обеспечение, включая новые AirPods 2 и AirPower mat.

Теперь появилась информация что также Apple работает над еще двумя iPad. Из утечки стало известно что компания работает над 10,2-дюймовым iPad 7, и совершенно новым 10,5-дюймовым iPad. Кроме размера экрана, больше ни какой информации не поступило. По слухам IPad 7 сохранит Touch ID, а также 3,5 мм аудиоразъем. Это означает, что не будет глобального обновления дизайна для будущей модели. Примечательно, что в 2018 году компания заменила Touch ID на Face ID в своей топовой серии iPad Pro, чтобы предложить более широкий дисплей с минимальными рамками. Также пока неизвестно, будут ли у будущих iPad USB Type-C, как у iPad Pro 2018, или он вернется с разъемом Lightning.

Комментарии:
Контроллеры СКУД Castle...
Контроллеры СКУД CastleСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию контроллеры СКУД, которые являются неким мозгом системы ...
Автоматизация горнодобывающей промышленн...
Автоматизация горнодобывающей промышленнНи для кого не секрет, что развитие АСУТП предприятий горнодобывающей промышленности получило невероятное...
Объявлена цена смартфона Sony Xperia 1...
Объявлена цена смартфона Sony Xperia 1Стала известна реальная цена нового смартфона под названием Sony Xperia 1. Новинка получила 6,5-дюймовый ...
Подборка лучших водяных систем охлаждени...
Подборка лучших водяных систем охлаждениГеймеры делятся на 2 типа людей, те кто радуется башенному кулеру и те которым по душе кулер с водяным ох...
Появились изображения и параметры готовя...
Появились изображения и параметры готовяКомпания Oppo готовит к выпуску бюджетный смартфон A5S с 6,2-дюймовым экраном и разрешение 1520 на 720 пи...
Быстрые займы – удобно? ...
Быстрые займы – удобно? Согласитесь, что не всегда получается рассчитать свой бюджет, а иногда появляется срочная необходимость т...
В России стартовали продажи нового проду...
В России стартовали продажи нового продуВ России поступил в продажу смартфон Samsung Galaxy A30 с батареей на 4000 мА.ч и 6,4-дюймовым экраном.Че...
Телефон Fly Banana изогнутый моноблочный...
Телефон Fly Banana изогнутый моноблочныйКомпания Fly выпустила недорогой телефон под названием Banana, имеющий оригинальный внешний вид. Гаджет п...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателямиОбзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателями
Обзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор INTEGO VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулемОбзор INTEGO VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулем
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовле...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра ...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным у...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попыткаСоздавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управлени...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший в...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший вМы привыкли к тому, что зеркальные фотоаппараты являются громоздкими, но лучшими в своем деле. Теперь при...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сы...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыХорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру ...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300Недавно официально представили наушники Panasonic RP-HD300B, которые работают по беспроводному протоколу ...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный по...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный поДовольно часто в последнее время пользователи стали играть в проекты, которые требуют развития ради разви...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. Стил...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. СтилВ последнее время большинство производителей смартфонов поняли, что покупателя банально нечем удивлять. С...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно неста...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно нестаThe Spy Who Shrunk Me понравилась мне своей графикой и сеттингом, а только потом уже я оценил геймплейные...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor