Apple анонсирует новый 10,2-дюймовый iPad 7

В этом месяце компания Apple анонсирует аппаратное обеспечение, включая новые AirPods 2 и AirPower mat.

Теперь появилась информация что также Apple работает над еще двумя iPad. Из утечки стало известно что компания работает над 10,2-дюймовым iPad 7, и совершенно новым 10,5-дюймовым iPad. Кроме размера экрана, больше ни какой информации не поступило. По слухам IPad 7 сохранит Touch ID, а также 3,5 мм аудиоразъем. Это означает, что не будет глобального обновления дизайна для будущей модели. Примечательно, что в 2018 году компания заменила Touch ID на Face ID в своей топовой серии iPad Pro, чтобы предложить более широкий дисплей с минимальными рамками. Также пока неизвестно, будут ли у будущих iPad USB Type-C, как у iPad Pro 2018, или он вернется с разъемом Lightning.