Apple будет использовать гибридные OLED-дисплеи на iPad с 2022 года

Компания Apple приняла решение внедрить OLED в iPad с 2022 года. Компания уже сделала запросы поставщикам,таким как Samsung Display и LG Display. Это новая технология OLED, которую собирается использовать Apple.

Компания Apple будет использовать гибридные OLED- дисплеи, так как они тоньше обычных OLED-дисплеев. Сообщается, что Samsung начнет поставки этих панелей в 2022 году, а LG Display присоединится через год. Новая панель от обеих компаний будет иметь жесткую стеклянную подложку "TFT-Thin Film Transistor". TFE используется в гибких OLED-светодиодах для уменьшения общей толщины без ущерба для жесткости. Samsung называет это панелью UT (Ultra Thin), а LG - ATO (Advanced Thin OLED). Похоже, что iPad 2022 года будут первыми, кто будет использовать OLED-дисплеи.
Комментарии и отзывы Apple iPad 2022
Обзоры:
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Новости:
Lenovo Tab M7 (2021) замечен на Geekbench

Предстоящий планшет Lenovo был замечен на платформе тестирования Geekbench, раскрыв некоторые ключевые ха...
Новый iPad получит 10,5-дюймовый дисплей

Китайское издание cnBeta поделилось подробностями о девятом поколении планшета Apple iPad. Устройству про...
Обновленный планшет EVE V получил 4К-дисплей и CPU Intel Tiger Lake

Сетевые источники сообщили об анонсе второго поколения планшета EVE V, который появится в продаже в следу...
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записьюОбзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью
Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждениеОбзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение
Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240
TEAMGROUP представит новый бренд T-CREAT...
TEAMGROUP представит новый бренд T-CREATC 22 по 24 сентября состоится онлайн-мероприятие компании TEAMGROUP. Согласно расписанию, будут представ...
У металлической рамки iPhone 12 отслаива...
У металлической рамки iPhone 12 отслаиваОдин из самых популярных техноблогеров Китая заявил о проблемах с корпусом смартфона iPhone 12. Во-первых...
Kolink представила обновленный корпус Ro...
Kolink представила обновленный корпус RoКомпания Kolink решила обновить свой корпус Rocket выпустив версию V2. Новый корпус получил ряд улучшений...
Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF Gami...
Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF GamiКомпания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG259Q, которая получила 24,5-дю...
Умные часы Xiaomi Mibro Air поступят в п...
Умные часы Xiaomi Mibro Air поступят в пMibro - это бренд Zhenshi Technology и часть разветвленной экосистемы Xiaomi. Недавно компания представил...
Samsung Galaxy Z Flip 2 выйдет уже весно...
Samsung Galaxy Z Flip 2 выйдет уже весноНесмотря на все неудачи, довольно низкую прочность корпуса и дисплея, а также высокую стоимость конечного...
Утечка серии Redmi Note 10 с камерой на ...
Утечка серии Redmi Note 10 с камерой на Компания Redmi скоро анонсирует новый смартфон. Недавняя утечка информации в сети раскрыла ключевые хара...
Представлена видеокарта ASUS ROG Strix L...
Представлена видеокарта ASUS ROG Strix LASUS представила видеокарту ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT с жидкостным охлаждением. ...
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio Re...
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReПоддержка беспроводной зарядки получает широкое распространение не только в смартфонах, но и носимых устр...
Palit анонсировала видеокарту GeForce RT...
Palit анонсировала видеокарту GeForce RTКомпания Palit анонсировала графическую карту GeForce RTX 3070 серии JetStream. Карта основана на базе ар...
Redmi K40 Pro не получит выдвижную камер...
Redmi K40 Pro не получит выдвижную камерСетевые источники сообщили о том, что смартфон Redmi K40 Pro не получит выдвижную фронтальную камеру, кот...
ЖК-монитор Dell UP3221Q 4K для творцов с...
ЖК-монитор Dell UP3221Q 4K для творцов сDell анонсировала 31,5-дюймовый монитор UltraSharp PremierColor 4K: первый в мире профессиональный монито...
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариумаОбзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартамиТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами
Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor