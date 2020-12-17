Apple будет использовать гибридные OLED-дисплеи на iPad с 2022 года

Компания Apple приняла решение внедрить OLED в iPad с 2022 года. Компания уже сделала запросы поставщикам,таким как Samsung Display и LG Display. Это новая технология OLED, которую собирается использовать Apple.

Компания Apple будет использовать гибридные OLED- дисплеи, так как они тоньше обычных OLED-дисплеев. Сообщается, что Samsung начнет поставки этих панелей в 2022 году, а LG Display присоединится через год. Новая панель от обеих компаний будет иметь жесткую стеклянную подложку "TFT-Thin Film Transistor". TFE используется в гибких OLED-светодиодах для уменьшения общей толщины без ущерба для жесткости. Samsung называет это панелью UT (Ultra Thin), а LG - ATO (Advanced Thin OLED). Похоже, что iPad 2022 года будут первыми, кто будет использовать OLED-дисплеи.