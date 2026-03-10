Планшет Xiaomi Pad 8 выпустили в России

В российской официальной продаже появились планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro, рекомендованная цена которых составляет 39 и 57 тысяч рублей соответственно за базовую конфигурации с 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. До 31 марта новинки можно будет приобрести со скидкой в 2 тысячи рублей.

Напомним, что Xiaomi Pad 8 имеет в своем оснащении 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 11,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3200:2136 пикселей, частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и яркостью до 800 нит, поддержку стилуса, версию с защитой зрения Soft Light, металлический корпус толщиной 5,75 мм и массой 485 граммов, основную камеру на 13 Мп и фронтальную камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 9200 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
