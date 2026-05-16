Планшет Samsung Galaxy Tab S12 получит процессор Dimensity 9500

Профильный ресурс Android Authority обнаружил упоминание топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 в APK приложения Samsung AI Core. Если учесть, что два предыдущих поколения планшетов Galaxy Tab S были основаны именно на флагманских решениях MediaTek, то и грядущий Galaxy Tab S12, вероятнее всего, будет базироваться на Dimensity 9500.

Напомним, что представленный в сентябре прошлого года Galaxy Tab S11 оснащается корпусом толщиной всего 5,5 мм и массой 469 граммов, 11-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1600 нит и антибликовым покрытием, 3-нанометрым процессором MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,6 ГГц и графикой Mali-G925 Immortalis MP12, 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 12 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом с армированным алюминием и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.