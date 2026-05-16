Планшет Samsung Galaxy Tab S12 получит процессор Dimensity 9500

Профильный ресурс Android Authority обнаружил упоминание топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 в APK приложения Samsung AI Core. Если учесть, что два предыдущих поколения планшетов Galaxy Tab S были основаны именно на флагманских решениях MediaTek, то и грядущий Galaxy Tab S12, вероятнее всего, будет базироваться на Dimensity 9500.

Напомним, что представленный в сентябре прошлого года Galaxy Tab S11 оснащается корпусом толщиной всего 5,5 мм и массой 469 граммов, 11-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1600 нит и антибликовым покрытием, 3-нанометрым процессором MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,6 ГГц и графикой Mali-G925 Immortalis MP12, 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 12 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом с армированным алюминием и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.
Планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 засветился на фото …
Один из руководителей компании HONOR опубликовал фотографии планшета MagicPad 3 Pro 12.3, который будет п…
Глобальную версию планшета OPPO Pad 5 оценили в 460 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок глобальную версию планшета Pad 5, которая сильно отличается …
Официально: планшет OnePlus Pad 3 Pro готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что официальная презентация флагманского планшета OnePlus Pad 3 Pro состоится …
Представлена глобальная версия планшета HUAWEI MatePad Mini…
Компания HUAWEI провела глобальную презентацию компактного планшета MatePad Mini, который вышел в Китае е…
Официально: Lenovo Xiaoxin Pro 13 получит SoC Snapdragon 8s …
Компания Lenovo раскрыла новые подробности о планшете Xiaoxin Pro 13, презентация которого состоится уже …
Планшет HONOR Pad X8b вышел в России …
В российской продаже появился планшет HONOR Pаd Х8b, рекомендованная цена которого составляет 16, 18 и 22…
Представлен бюджетный планшет REDMI Pad 2 9.7…
Компания Xiaomi выпустила на дебютный сингапурский рынок планшет REDMI Pad 2 9.7, который отличается от р…
iPad Air получит OLED-экран в 2027 году…
По данным информационного издания ETNews, Apple переведёт iPad Air на OLED-дисплей в начале следующего го…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor