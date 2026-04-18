Планшет OPPO Pad Mini показали на живых фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал живые фото компактного планшета OPPO Pad Mini, который будет представлен на международном рынке 21 апреля. Судя по снимкам, устройство действительно легко удерживать одной рукой. По данным производителя, планшет получит корпус толщиной 5,39 мм и массой 279 граммов, 8,8-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2,5K, кадровой частотой 144 Гц, функцией мягкой подсветки и рамками толщиной 2,99 мм, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, батарею ёмкостью 8000 мАч, а также темно-серую, мятную и фиолетовую расцветки корпуса.