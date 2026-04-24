Представлен бюджетный планшет REDMI Pad 2 9.7

Компания Xiaomi выпустила на дебютный сингапурский рынок планшет REDMI Pad 2 9.7, который отличается от ранее выпущенного оригинала уменьшенным дисплеем. Новинка получила 9,7-дюймовый экран с разрешением 2048:1280 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения, 6-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 c тактовой частотой до 2,9 ГГц и графикой Adreno 610, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 7600 мАч, поддержку 18-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм гнездо для наушников, опциональную поддержку сотовых сетей 4G, а также корпус толщиной 7,4 мм и массой 406 граммов. Цена Wi-Fi версии составляет эквивалент 180 долларов.

