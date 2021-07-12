Apple готовит iPad mini в новом дизайне

Если вы задумывались о покупке iPad mini, возможно, вам стоит пока подождать и посмотреть, что Apple анонсирует позже этой осенью. В последнем выпуске новостей издания 9to5Mac Марк Гурман говорит, что мы, вероятно, увидим, как Apple представит новый iPad mini этой осенью. Он также ожидает, что это будет самый масштабный редизайн iPad mini, поскольку планшет будет иметь внешний вид, похожий на новый iPad Air, но с новым процессором. В прошлом мы слышали множество предположений и слухов о том, что следующий iPad mini примет дизайн нового iPad Air (который сам по себе черпает дизайнерские изыски от iPad Pro), поэтому, если предположение Гурмана сбудется, мы должны увидеть все семейство iPad в буквально едином стиле. Это, на самом деле, очень крутое решение, так как сейчас устройства производителя выглядят слишком неоднородно.

В отчете Гурмана также утверждается, что Apple продолжает работу над iMac большего размера, в основе которого лежит собственный ARM-процессор компании. Эти новые iMac призваны заменить 27-дюймовые iMac на базе Intel, хотя Гурман предполагает, что к тому времени, когда компания будет готова это реализовать, мы сможем увидеть экран большего размера, чем 27 дюймов. Стоит напомнить, что в этом году Apple представила 24-дюймовый iMac с процессором M1 — его раскритиковали за довольно компактный дисплей. Но, безусловно, хотелось бы увидеть новый компьютер на новом процессоре с большей диагональю дисплея — тогда необходимость в дополнительных мониторах пропадет.
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