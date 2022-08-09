Apple готовит к релизу новые iPad Pro с необычной функцией

Apple представила второе поколение процессоров M-серии на мероприятии WWDC 2022, когда сочла нужным анонсировать обновленный MacBook Air. Ожидается, что новые чипы будут использоваться в будущих моделях Apple iPad Pro в конце этого года, а теперь мы слышим от инсайдеров, что будущие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro компании будут оснащены новым четырехконтактным разъемом Smart Connector. В настоящее время модели iPad Pro оснащены трехконтактным разъемом Smart Connector. Напротив, новый слух, которым поделился Mac Otakara, ссылается на «надежные источники», предполагающие, что следующая модель iPad Pro будет оснащена четырехконтактным разъемом Smart Connector. Более того, ожидается, что новые модели iPad Pro появятся уже этой осенью.

Согласно публикации, будет несколько ключевых элементов, которые принесет новый четырехконтактный разъем. Smart Connector на моделях iPad Pro предназначен для подключения таких аксессуаров, как Magic Keyboard. Отмечается, что дополнительный контакт облегчит подачу питания на подключенные периферийные устройства, а также на сам iPad. Ранее сообщалось, что компания работает над обновленной версией 11-дюймовой и 12-дюймовой моделей iPad Pro. Мы ожидаем, что новые модели появятся в период с сентября по октябрь. Ранее мы также сообщали, что Apple планирует отложить запуск iPadOS 16 на месяц. Если компания действительно планирует отложить выпуск платформы, мы можем ожидать, что она появится вместе с новыми моделями iPad Pro.