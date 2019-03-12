Apple готовит новую презентацию

В сети появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple готовит свою презентацию 25 марта. Представителям СМИ уже разослали приглашения и через две недели уже можно будет посмотреть на новые продукты компании, чтобы решить, а стоят ли они потраченных денег. Аналитики рынка говорят, что от выставки можно ждать новых сервисов вещания, в том числе и аналог Netflix, ведь у Apple уже есть свои сериалы и их даже снимают на текущий момент. Кроме того, вполне вероятно, что ноутбуки и компьютеры компании получат обновление железа. Новые процессоры, новые карты графические и все в таком духе. Ожидать чего-то невероятного не стоит, так как бренд уже показал все свои интересные устройства и теперь просто доводит их до ума.