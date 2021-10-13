Apple готовит портативную консоль для конкуренции с Nintendo Switch

Помните, когда Apple выпустила игровую консоль Apple Pippin? Согласно новому отчету, компания попытается сделать это снова, но на этот раз она будет стремиться выйти на массовый рынок и свергнуть Nintendo Switch. В отчете говорится, что консоль Apple будет гибридным устройством, комбинацией Switch и Sony PS5. Вероятно, это потому, что он должен работать с гарнитурой Apple AR / VR.

Также Apple запустила разработку нескольких игр совместно с крупными игровыми студиями. Фактически, его альтернативы Breath of the Wild и Mario Odyssey почти готовы к работе. Некоторые предполагают, что вспышка COVID-19 разрушила планы Apple, но есть шанс, что консоль скоро увидит свет.
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