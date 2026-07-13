Apple готовит серверную версию процессора M7

По данным инсайдеров, в будущем компани Apple намерена ещё сильнее сосредоточиться на развитии ИИ-возможностей своих процессоров. Сообщается, что компания может отказаться от выпуска версий Pro, Max и Ultra для будущего процессора M6, чтобы ускорить разработку семейства M7. Ожидается, что процессор M7 дебютирует в первой половине 2027 года и получит значительно улучшенный Neural Engine. Также сообщается, что M7 Ultra станет основой нового серверного решения Apple с поддержкой до 1,5 ТБ оперативной памяти, предназначенного для задач искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Стоит напомнить, что впервые модуль Neural Engine появился в 2017 году вместе с процессором A11 Bionic в iPhone X. Изначально он использовался преимущественно для задач компьютерного зрения, включая работу Face ID, анимированных эмодзи Animoji и функций дополненной реальности. Позже технология стала неотъемлемой частью процессоров серии M для компьютеров Mac. Несмотря на то, что программные разработки Apple в сфере искусственного интеллекта пока уступают некоторым конкурентам, аппаратная составляющая считается одной из сильнейших сторон компании. Кроме того, обработка данных непосредственно на устройстве позволяет Apple делать акцент на конфиденциальности пользователей, поскольку меньше информации отправляется в облачные сервисы. И в наше время это на самом деле очень серьёзное преимущество, на которое стоит обращать внимание покупателям.
Steam Machine выйдет до конца лета 2026 года…
Компания Valve неожиданно раскрыла новые сроки выхода Steam Machine и Steam Frame, спрятав эту информацию…
AMD заявила о поддержке платформы AM5 до 2029 года…
На выставке Computex 2026 компания AMD отметила 10-летие платформы Socket AM4, которая стала отправной то…
Стоимость акций AMD пробила потолок на фоне ИИ…
Акции компании AMD за последние месяцы показали мощный рост — на момент публикации стоимость ценных бумаг…
Windows 11 получит автоматический буст процессора на 3 секун…
Компания Microsoft работает над новой функцией для Windows 11 под названием Low Latency Profile в рамках …
Microsoft изменит систему обновлений в Windows 11…
Компания Microsoft намерена заметно улучшить операционную систему Windows 11, и одна из ключевых идей — с…
Intel представила странный процессор Core 7 245HX…
Intel без лишнего шума выпустила ещё один процессор семейства Arrow Lake-HX — его название может запутать…
AMD работает над новой архитектурой своих процессоров…
С ростом популярности ИИ-агентов всё большее распространение получают унифицированные архитектуры памяти …
Intel Core 7 350 обошёл процессор Apple в бенчмарках…
Процессоры поколения Wildcat Lake от компании Intel демонстрируют хорошие результаты как в одноядерном, т…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor