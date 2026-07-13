Apple готовит серверную версию процессора M7

Стоит напомнить, что впервые модуль Neural Engine появился в 2017 году вместе с процессором A11 Bionic в iPhone X. Изначально он использовался преимущественно для задач компьютерного зрения, включая работу Face ID, анимированных эмодзи Animoji и функций дополненной реальности. Позже технология стала неотъемлемой частью процессоров серии M для компьютеров Mac. Несмотря на то, что программные разработки Apple в сфере искусственного интеллекта пока уступают некоторым конкурентам, аппаратная составляющая считается одной из сильнейших сторон компании. Кроме того, обработка данных непосредственно на устройстве позволяет Apple делать акцент на конфиденциальности пользователей, поскольку меньше информации отправляется в облачные сервисы. И в наше время это на самом деле очень серьёзное преимущество, на которое стоит обращать внимание покупателям.