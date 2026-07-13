Apple готовит серверную версию процессора M7

По данным инсайдеров, в будущем компани Apple намерена ещё сильнее сосредоточиться на развитии ИИ-возможностей своих процессоров. Сообщается, что компания может отказаться от выпуска версий Pro, Max и Ultra для будущего процессора M6, чтобы ускорить разработку семейства M7. Ожидается, что процессор M7 дебютирует в первой половине 2027 года и получит значительно улучшенный Neural Engine. Также сообщается, что M7 Ultra станет основой нового серверного решения Apple с поддержкой до 1,5 ТБ оперативной памяти, предназначенного для задач искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Стоит напомнить, что впервые модуль Neural Engine появился в 2017 году вместе с процессором A11 Bionic в iPhone X. Изначально он использовался преимущественно для задач компьютерного зрения, включая работу Face ID, анимированных эмодзи Animoji и функций дополненной реальности. Позже технология стала неотъемлемой частью процессоров серии M для компьютеров Mac. Несмотря на то, что программные разработки Apple в сфере искусственного интеллекта пока уступают некоторым конкурентам, аппаратная составляющая считается одной из сильнейших сторон компании. Кроме того, обработка данных непосредственно на устройстве позволяет Apple делать акцент на конфиденциальности пользователей, поскольку меньше информации отправляется в облачные сервисы. И в наше время это на самом деле очень серьёзное преимущество, на которое стоит обращать внимание покупателям.