Apple интегрирует собственные Wi-Fi чипы в будущий iPad

В 2025 году компания Apple планирует внедрить серию собственных чипов для обеспечения подключения к беспроводным технологиям в различных устройствах собственного производства. Это будет первым шагом компании в массовом производстве собственных решений для Wi-Fi и 5G, что, безусловно, является огромным шагом в развитии производителя. И, согласно новому отчёту инсайдеров, уже в следующем году гигант из Купертино может сократить зависимость от Broadcom, представив собственное решение. Журналисты из MacRumors сообщают о возможном использовании кастомных чипов Wi-Fi для моделей iPad в 2025 году. Текущий iPad 10 оснащён адаптером Wi-Fi 6, и хотя в отчёте не указано, насколько мощным будет решение Apple, возможно, в следующем году мы увидим скорости, сопоставимые со стандартом Wi-Fi 6E.

Однако инсайдеры из цепочки поставок компании предполагают, что эти модели iPad могут быть отложены до 2026 года, когда выйдет серия iPhone 18, но эту информацию сам производитель никак не комментирует. При этом нужно понимать, что маловероятно, что собственный Wi-Fi-чип принесёт значительные преимущества для конечного потребителя, за исключением того, что Apple получит больший контроль над аппаратным обеспечением в своих устройствах. Это может позволить компании оптимизировать железо для незначительного улучшения времени автономной работы, например, но на этом бонусы для пользователей заканчиваются. Но хорошо, что компания развивается в этом направлении.
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