Apple набирает команду разработчиков микросхем в Южной Калифорнии

Спустя 9 месяцев после того, как компания объявила о создании нового завода по разработке микросхем в Мюнхене, Apple начала нанимать инженеров с опытом работы в области модемных чипов и беспроводных полупроводников в Ирвине, Калифорния. В недавнем отчете подтверждается разработка и указывается, что Apple ищет людей, имеющих опыт работы с полупроводниками Bluetooth и Wi-Fi, беспроводными радиоприемниками, радиочастотными интегральными схемами и беспроводными системами на кристалле. Это еще один явный признак того, что Apple отказывается от модемов Qualcomm и хочет разработать собственные беспроводные микросхемы для будущих продуктов.

Согласно новому отчету, расширение Apple Irvine все еще находится в зачаточном состоянии с планами постепенного увеличения своего присутствия. Помимо расширения в Ирвине и Мюнхене, Apple также начала открывать офисы по созданию микросхем в США в Портленде, Орегоне, Остине, Техасе и Орландо, Флорида, а также за пределами США в Хайфе и Герцлии в Израиле. Эти местоположения не случайны, поскольку они стратегически расположены на задворках существующих поставщиков микросхем, таких как Intel, AMD и Infineon Technologies AG. Ожидается, что Apple также расширит свои планы по разработке микросхем в Массачусетсе и Японии.