Apple объявила о повышении заработной платы своим сотрудникам розничной торговли в США

Сообщается, что в прошлом году Apple выплатила единовременные бонусы в размере до 1000 долларов сотрудникам магазинов в преддверии напряженного праздничного сезона. Зарплата ее генерального директора Тима Кука в 2021 году составила почти 100 миллионов долларов благодаря вознаграждениям акциями, что примерно в 1447 раз больше, чем у среднего сотрудника. Apple недавно представила новую функцию, которая позволит предприятиям принимать кредитные карты и цифровые платежи одним касанием на своих iPhone, минуя терминалы. Эта функция, которая будет запущена в конце этого года, будет использовать технологию связи ближнего радиуса действия (NFC) для осуществления всех видов платежей, в том числе между iPhone, заявила Apple. Технический гигант добавил, что не будет знать, что покупается и кто покупает, подчеркнув функцию конфиденциальности услуг.