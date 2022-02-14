Apple объявила о повышении заработной платы своим сотрудникам розничной торговли в США

Apple повышает заработную плату многим сотрудникам розничной торговли в США, начиная с этого месяца. В отчете говорится, что повышение колеблется от 2 до 10 процентов, в зависимости от местоположения и роли магазина, и коснется торгового персонала, в том числе технического персонала Genius Bar и некоторых старших почасовых работников, добавив, что повышение не распространяется на всех сотрудников. Apple расширяет свои розничные операции, делая ставку на то, что сочетание стратегий, разработанных до и во время COVID-19, сделает ее магазины более популярными, чем когда-либо.

Сообщается, что в прошлом году Apple выплатила единовременные бонусы в размере до 1000 долларов сотрудникам магазинов в преддверии напряженного праздничного сезона. Зарплата ее генерального директора Тима Кука в 2021 году составила почти 100 миллионов долларов благодаря вознаграждениям акциями, что примерно в 1447 раз больше, чем у среднего сотрудника. Apple недавно представила новую функцию, которая позволит предприятиям принимать кредитные карты и цифровые платежи одним касанием на своих iPhone, минуя терминалы. Эта функция, которая будет запущена в конце этого года, будет использовать технологию связи ближнего радиуса действия (NFC) для осуществления всех видов платежей, в том числе между iPhone, заявила Apple. Технический гигант добавил, что не будет знать, что покупается и кто покупает, подчеркнув функцию конфиденциальности услуг.
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