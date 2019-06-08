Apple показала новый Mac Pro: 1,5 ТБ памяти, 28-ядерный процессор и ценник от $5999

2019-06-08, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Новый Mac Pro; [131]
В первый день конференции для разработчиков WWDC компания Apple представила новый профессиональный ПК Mac Pro. Поклонники «яблочной» продукции ждали этого долгих 6 лет — и не зря!

Компьютер получил модульную конструкцию и довольно необычный дизайн: корпус из нержавеющей стали и алюминия ну очень напоминает обычную кухонную терку. Но самое интересное — внутри.

Базовая конфигурация получила 8-ядерный CPU Xeon W с частотой до 4 ГГц, 32 ГБ памяти, 256 ГБ SSD-памяти и видеокарту Radeon Pro 580X.

В топовой конфигурации 28-ядерный CPU Intel Xeon, 1,5 ТБ оперативной памяти в виде 12 модулей (шесть каналов), до четырех Radeon Pro Vega II, которые колоссальную вычислительную мощность до 58 терафлопс, пара SSD объёмом 4 ТБ и блок питания на 1.4 киловатта.

С помощью такого компьютера можно проводить сразу три стрима в 8K-разрешении каждый и 12 стримов в 4K. Также есть специальная карта Afterburner для ускорения работы с видео.

Система охлаждения состоит из 6 вентиляторов и водяной испарительной системы. Есть 8 слотов расширения PCIe, 2 порта USB Type-C со спецификацией Thunderbolt 3, 2 порта UCB-A 3.0 и даже 3.5-мм разъем для наушников.

Габариты такой махины 529×450×218 мм, вес — целых 18 кг. Поэтому в комплекте есть специальная подставка с колесиками для перевозки компьютера.

Базовая версия обойдется в $5999, а вот стоимость топовой конфигурации озвучивать не стали — видимо, чтобы не шокировать зрителей и участников конференции. Продажи стартуют осенью этого года.

Комментарии:
Обзор Orico 2588US3. Внешний корпус для ...
Обзор Orico 2588US3. Внешний корпус для Согласитесь, обычные USB-носители не могут похвастаться своей большой памятью, что не позволяет хранить в...
Режиссеры «Мстители: Финал» работают над...
Режиссеры «Мстители: Финал» работают надNetflix анонсировал анимационный сериал по вселенной карточной игры Magic: The Gathering. ...
tvOS 13: обновлённый интерфейс и поддерж...
tvOS 13: обновлённый интерфейс и поддержРазработчики переработали внешний вид главного экрана. Теперь предпросмотр каждого контента отображается ...
watchOS 6: свой магазин приложений, новы...
watchOS 6: свой магазин приложений, новыКроме macOS 10.15 Catalina, iOS 13 и iPadOS, компания Apple на конференции WWDC 2019 также представила об...
МacOS 10.15 Catalina: без iTunes, но с п...
МacOS 10.15 Catalina: без iTunes, но с пНа конференции для разработчиков WWDC-2019 компания Apple представила новую версию операционной системы m...
Анонс Apple iOS 13: что нового и кто обн...
Анонс Apple iOS 13: что нового и кто обнСегодня, в первый же день конференции для разработчиков WWDC 2019, компания Apple представила новую верси...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. ...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. У компании Huawei сейчас серьезные проблемы и производитель вскоре может потерять серьезную часть рынка, ...
Что такое стрейч пленка и где ее лучше к...
Что такое стрейч пленка и где ее лучше кПрежде чем покупать пленку, нужно знать, для обмотки каких видов грузов она необходима. Обычно грузы д...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камерыОбзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камеры
Обзор Trust GXT140 MANX. Беспроводная мышка с оптическим сенсоромОбзор Trust GXT140 MANX. Беспроводная мышка с оптическим сенсором
Обзор Xiaomi Mi9 SE 6/128GB. Компактная версия народного флагманаОбзор Xiaomi Mi9 SE 6/128GB. Компактная версия народного флагмана
Обзор HP 15-db0145ur. Доступный ноутбук для рабочих задач Обзор HP 15-db0145ur. Доступный ноутбук для рабочих задач
Обзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 годаОбзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 года
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. ...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. У компании Huawei сейчас серьезные проблемы и производитель вскоре может потерять серьезную часть рынка, ...
Veeam рассказала, к чему должны стремить...
Veeam рассказала, к чему должны стремитьПо данным исследователей, к 2025 году общий объем сгенерированных человечеством данных превысит 175 зетта...
Предварительный обзор Vivo Y12. Достойны...
Предварительный обзор Vivo Y12. ДостойныМногие пользователи уверены, что современные смартфоны с более-менее производительной начинкой стоят край...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. Лучшая...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. ЛучшаяЕсли вы большой фанат ролевых игр и хотите получить максимум удовольствия от процесса прохождения интерес...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое пок...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое покХарактеристики За основу производительности компьютера Mac Pro взят процессор Intel Xeon. В баз...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная рол...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная ролРелиз игры Warhammer: Chaosbane показал, что можно смело брать уже достаточно популярный жанр, делать его...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7Многие пользователи говорят о том, что крупные компании могут легко уделать Apple с их ноутбуками, если т...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживание...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживаниеИгр про выживание очень много и далеко не всегда они хорошие, к сожалению. Но, иногда нам все же попадают...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. НовыйКомпания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот ра...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of Gilgamec...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of GilgamecСовременный рынок видеоигр диктует свои правила и ролевые игры довольно часто просто не выживают. Вы либо...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может пох...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной ...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor