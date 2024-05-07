Apple представила Pencil Pro

Вчерашняя утечка информации оказалась довольно точной — на сегодняшнем мероприятии, которое было полностью посвящено планшетам iPad, компания Apple официально представила свой новый стилус, который она называет Apple Pencil Pro. Хотя в сети уже активно шутят по этому поводу, на самом деле это название вполне обосновано, учитывая то, что этот стилус имеет гораздо больше функций, чем все предыдущие стилусы в арсенале Apple. У Apple Pencil Pro есть тактильная обратная связь, а также жесты сжатия и вращения, что в корне меняет взаимодействие с планшетом. С помощью сжатия появится палитра инструментов, позволяющая быстро переключаться между инструментами, толщиной линий и цветами. Жест вращения обеспечивает точное управление используемым инструментом – вращение корпуса изменяет ориентацию формы пера и кисти, как если бы вы использовали ручку и бумагу. Жест вращения активируется гироскопом, встроенным в стилус.

С помощью жеста наведения можно визуализировать точное положение инструмента перед его использованием на новом iPad, а тактильная обратная связь обеспечивает мягкое подтверждение при сжатии, двойном касании или прикосновении. Apple Pencil Pro также поддерживает функцию поиска, чтобы пользователи всегда могли его найти, если столь сложное устройство неожиданно будет утеряно. Правда, стоит данный стилус 129 долларов, то есть его цена сопоставима с некоторыми бюджетными планшетами или даже смартфонами китайских компаний.