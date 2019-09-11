Apple представила iPad

Вчера на своей презентации сотрудники компании Apple официально представили новый iPad. Хотя, назвать его прямо новым довольно трудно, так как у него из нового только диагональ дисплея — раньше было 9,7 дюймов, теперь 10,2 дюйма. Еще новый планшет получил чуть более мощный процессор, камеру на 8 мегапикселей и все. На этом новости заканчиваются, так как больше ничего нового в планшете нет. Для кого-то это очень крутая возможность сходу взять хороший планшет и работать на нем или смотреть фильмы, а для кого-то хорошая новость, ведь старый планшет все еще актуален. Цена на новинку стартует от 329 долларов, но пока что не понятно, какая будет цена для нашего рынка в рублях. Все же не хочется переплачивать слишком много денег, верно?