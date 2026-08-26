Apple представила очень дорогой Mac Studio…

Правда, стоит компьютер очень дорого. Новый Mac Studio с уже существующим M5 Max получил 36 ГБ объединённой памяти и накопитель на 512 ГБ — стартовая цена составляет 2499 долларов, то есть столько же, сколько сейчас стоит базовая версия с M4 Max после повышения цены на 500 долларов в июне. Новый Mac Studio с M5 Ultra оценивается минимум в 5499 долларов и в базовой конфигурации предлагает 96 ГБ памяти и накопитель на 1 ТБ. Это всего на 200 долларов больше стартовой цены предыдущей модели с M3 Ultra, однако стоит учитывать, что при запуске в прошлом году Mac Studio с M3 Ultra стоил значительно дешевле — 3999 долларов. Новые Mac Studio поступят в продажу 22 сентября с macOS 27 Golden Gate, одновременно с новыми Mac Mini, а самая производительная конфигурация с M5 Ultra и внушительными 512 ГБ объединённой памяти появится в конце октября.