Apple представила планшетный компьютер iPad Air стоимостью от 500 долларов

Состоялся анонс планшетного компьютера Apple iPad Air с 10,5-дюймовым экраном и разрешением 2224 на 1668 точек. Основой устройства стал процессор A12 Bionic с 64-битной архитектурой. В наличии аппарата также имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, приемник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, стереофонические динамики, электронный компас, акселерометр, гироскоп, барометр и датчик освещенности. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Предусмотрена также 7-мегапиксельная камера FaceTime HD и 8-мегапиксельная основная камера. Приобрести новинку можно в серебристом, сером и золотистом цветовом исполнении по цене от 500 долларов.