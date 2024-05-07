Apple представила процессор M4

На сегодняшнем мероприятии, посвящённом новым планшетам iPad, компания Apple официально представила совершенно новый процессор M4, который поставляется внутри нового iPad Pro — как предполагалось инсайдерами на прошлой неделе. M4 поставляется с самым быстрым нейронным процессором Neural Engine от Apple, способным выполнять до 38 триллионов операций в секунду, что, как заявляет Apple, быстрее, чем любой процессор для ИИ в портативных компьютерах на сегодняшний день. Соответственно, процессор M4 делает новый iPad Pro чрезвычайно мощным устройством для работы с технологиями на базе искусственного интеллекта, поскольку в текущем году без этого никуда.

Ещё процессор M4 имеет до 10 ядер центрального процессора, из которых 4 ядра предназначены для производительных вычислений, а 6 — для задач энергоэффективности. Центральный процессор в 1,5 раза быстрее, чем M2 в предыдущем iPad Pro от 2022 года, но стоит отметить, что нет сравнения с M3. Чип создан на технологии 3-го поколения технологического процессора 3 нм и поставляется с совершенно новым движком дисплея, который поддерживает одновременное использование OLED и частоту обновления ProMotion от 10 Гц до 120 Гц. Графическая подсистема имеет 10 ядер и аппаратное ускорение трассировки лучей, а также аппаратное ускорение затенения. В Apple даже заявили, что M4 обеспечивает такую же производительность, как и M2, используя всего половину энергии. Так что процессор действительно крайне мощный.