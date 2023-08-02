Apple представит новые iPad mini 7 уже в октябре

Сегодня в сети появилась информация от пользователя, который утверждает, что компания Apple активно работает над новым iPad, которым, возможно, является модель iPad mini 7. Стоит сразу отметить, что никакой дополнительной информации относительно данного планшета в сети нет, так что, вероятно, слуху стоит доверять с огромным недоверием, потому что планшеты сейчас не являются основным источником дохода компании и делать ставку на это устройство компания явно не станет. Кроме того, инсайдер не предоставил чётких сроков запуска iPad mini 7, но он считает, что компания может воспользоваться грядущим событием с анонсом новых флагманских смартфонов в следующем месяце.

Следует отметить, что, согласно Марку Гурману из Bloomberg, компания планирует провести два мероприятия в этом году. Предстоящее событие в сентябре будет посвящено линейке iPhone 15 и Apple Watch Series 9, тогда как второе событие, которое должно пройти в октябре, будет зарезервировано для новых компьютеров M3 Mac. Скорее всего, именно на данном мероприятии Apple запустит iPad mini 7 с минимальными (или вообще без них) изменений дизайна. Однако компания обновит железо планшета iPad mini 7 новым чипом серии A, что положительно скажется на производительности планшета и возможностях устройства в повседневной жизни. Проблема только в том, что стоимость планшета из-за нового процессора возрастёт и устройство уже не будет таким привлекательным и доступным — это тоже стоит учитывать.