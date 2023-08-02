Apple представит новые iPad mini 7 уже в октябре

Следует отметить, что, согласно Марку Гурману из Bloomberg, компания планирует провести два мероприятия в этом году. Предстоящее событие в сентябре будет посвящено линейке iPhone 15 и Apple Watch Series 9, тогда как второе событие, которое должно пройти в октябре, будет зарезервировано для новых компьютеров M3 Mac. Скорее всего, именно на данном мероприятии Apple запустит iPad mini 7 с минимальными (или вообще без них) изменений дизайна. Однако компания обновит железо планшета iPad mini 7 новым чипом серии A, что положительно скажется на производительности планшета и возможностях устройства в повседневной жизни. Проблема только в том, что стоимость планшета из-за нового процессора возрастёт и устройство уже не будет таким привлекательным и доступным — это тоже стоит учитывать.