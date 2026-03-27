Apple прекратила выпуск компьютера Mac Pro…

Mac Studio оказался более компактным и при этом производительным решением, которое лучше подходит для разных рабочих сценариев. Кроме того, несколько таких устройств можно объединять через Thunderbolt 5, формируя своего рода вычислительный кластер. На данный момент именно Mac Studio остаётся основным профессиональным настольным Mac, и его обновление ожидается либо в этом году, либо в следующем. Топовая конфигурация уже включает M3 Ultra с 32-ядерным CPU и 80-ядерным GPU, до 256 ГБ оперативной памяти и до 16 ТБ SSD-накопителя. В дальнейшем стратегия Apple в сегменте настольных компьютеров будет сосредоточена на Mac Mini и Mac Studio, дополняя широкую линейку ноутбуков MacBook, включая Pro, Air и новую модель Neo. Упрощение ассортимента выглядит логичным шагом — пользователям будет проще.