Apple прекратила выпуск компьютера Mac Pro

Сегодня компания Apple официально прекратила выпуск своего флагманского настольного компьютера Mac Pro и не планирует обновлять эту модель в будущем. По данным инсайдеров, устройство продолжало продаваться параллельно с другими Mac, которые лучше соответствуют текущей стратегии бренда, так что эту линейку пустили под нож. Изначально обновлённый Mac Pro вышел в 2019 году с полностью переработанным корпусом и процессорами Intel, а в 2023 году получил фирменный чип M2 Ultra. Однако после этого модель долгое время не получала никаких аппаратных обновлений. При этом в прошлом году Apple представила более новый чип M3 Ultra, но использовала его уже в Mac Studio, а не в Mac Pro.

Mac Studio оказался более компактным и при этом производительным решением, которое лучше подходит для разных рабочих сценариев. Кроме того, несколько таких устройств можно объединять через Thunderbolt 5, формируя своего рода вычислительный кластер. На данный момент именно Mac Studio остаётся основным профессиональным настольным Mac, и его обновление ожидается либо в этом году, либо в следующем. Топовая конфигурация уже включает M3 Ultra с 32-ядерным CPU и 80-ядерным GPU, до 256 ГБ оперативной памяти и до 16 ТБ SSD-накопителя. В дальнейшем стратегия Apple в сегменте настольных компьютеров будет сосредоточена на Mac Mini и Mac Studio, дополняя широкую линейку ноутбуков MacBook, включая Pro, Air и новую модель Neo. Упрощение ассортимента выглядит логичным шагом — пользователям будет проще.
Новый процессор M5 Max оказался не сильно мощнее M4 Max…
Новая архитектура Fusion позволила Apple разместить больше вычислительных ядер в процессоре M5 Max. В мак…
Apple представила процессоры M5 Pro и M5 Max…
Компания Apple анонсировала два новых процессора — M5 Pro и M5 Max. Эти решения будут использоваться в Ma…
Qualcomm передумала выпускать игровые чипы для портативных к…
В январе компания Qualcomm намекнула журналистам, что может представить мощные Arm-процессоры Snapdragon …
Intel впервый нарастила долю в Steam…
С началом февраля Valve завершила обработку данных январского отчёта Steam Hardware and Software Survey. …
Intel Core 7 253PE засветился в бенчмарке…
Информации о чипах Bartlett Lake с исключительно P-ядрами до сих пор было немного — Intel уже выпустила в…
Apple прекратила выпуск компьютера Mac Pro…
Сегодня компания Apple официально прекратила выпуск своего флагманского настольного компьютера Mac Pro и …
Новые процессоры AMD будут поддерживать LPDDR6…
До следующего крупного обновления гибридных процессоров AMD Ryzen AI MAX ещё далеко, однако картина вокру…
Процессоры Ryzen 9000X3D можно купить без теплораспределител…
Все три процессора серии Ryzen 9000X3D с удалённой теплораспределительной крышкой теперь доступны на офиц…
