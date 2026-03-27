Apple прекратила выпуск компьютера Mac Pro

Сегодня компания Apple официально прекратила выпуск своего флагманского настольного компьютера Mac Pro и не планирует обновлять эту модель в будущем. По данным инсайдеров, устройство продолжало продаваться параллельно с другими Mac, которые лучше соответствуют текущей стратегии бренда, так что эту линейку пустили под нож. Изначально обновлённый Mac Pro вышел в 2019 году с полностью переработанным корпусом и процессорами Intel, а в 2023 году получил фирменный чип M2 Ultra. Однако после этого модель долгое время не получала никаких аппаратных обновлений. При этом в прошлом году Apple представила более новый чип M3 Ultra, но использовала его уже в Mac Studio, а не в Mac Pro.

Mac Studio оказался более компактным и при этом производительным решением, которое лучше подходит для разных рабочих сценариев. Кроме того, несколько таких устройств можно объединять через Thunderbolt 5, формируя своего рода вычислительный кластер. На данный момент именно Mac Studio остаётся основным профессиональным настольным Mac, и его обновление ожидается либо в этом году, либо в следующем. Топовая конфигурация уже включает M3 Ultra с 32-ядерным CPU и 80-ядерным GPU, до 256 ГБ оперативной памяти и до 16 ТБ SSD-накопителя. В дальнейшем стратегия Apple в сегменте настольных компьютеров будет сосредоточена на Mac Mini и Mac Studio, дополняя широкую линейку ноутбуков MacBook, включая Pro, Air и новую модель Neo. Упрощение ассортимента выглядит логичным шагом — пользователям будет проще.