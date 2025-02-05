Apple приступила к производству процессоров М5

Интересно, что некоторые чипы серии M5 будут использовать новую технологию System-on-Integrated-Chips-molding-Horizontal — она позволяет укладывать чипы в несколько слоёв и соединять их с помощью медных контактов. Такой метод улучшает теплопроводность и повышает производительность. Также изменится способ монтажа чипа на материнскую плату — улучшенный клеевой слой обеспечит более плотную компоновку компонентов, что позволит размещать больше чипов друг на друге (например, в смартфонах оперативная память обычно располагается прямо над процессором). Производством упаковки займутся сразу несколько компаний, а первые базовые версии чипов M5 появятся во второй половине года в новых iPad Pro. Также в серии M5 запланированы модели Pro, Max и Ultra.