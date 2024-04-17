Apple разрабатывает совершенно новые процессоры

В результате благодаря новому процессу изготовления системы на кристалле малогабаритная интегральная схема (или чип) не только обеспечивает снижение общего энергопотребления, но также может похвастаться более высокой скоростью передачи данных, что приводит к повышению пропускной способности памяти. Ещё одним преимуществом является то, что использование системы SoIC приводит к уменьшению занимаемой площади, предоставляя Apple предостаточно свободы для массового производства более маленьких кристаллов. Кроме того, компания может существенно сэкономить на затратах, так как эта технология снижает стоимость конечной продукции. Мы, конечно, сильно сомневаемся, что в конечном итоге стоимость чипов компании Apple упадёт, но всё равно это интересное направление.