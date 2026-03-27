Intel передумала выпускать процессор Core Ultra 9 290K Plus

После выхода обновлённой серии процессоров Arrow Lake Refresh от компании Intel, которая получила название Core Ultra 200S Plus, почти не появлялось информации о предполагаемом Core Ultra 9 290K Plus. Изначально компания планировала представить новый флагман в этом семействе, но позже отказалась от этой идеи, посчитав её нецелесообразной в текущих рыночных условиях. Основной проблемой стали более высокая стоимость и минимальный прирост производительности как в играх, так и в рабочих задачах, поскольку новинка не предлагала увеличения числа ядер. Вместо этого Intel сосредоточилась на более доступных моделях — Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus и 250K/KF. По данным издания PC Games Hardware, подразделение Intel в Германии официально подтвердило отмену Core Ultra 9 290K Plus.

В заявлении компания подчеркнула, что её цель — предложить максимально выгодные решения с высокой производительностью именно в наиболее массовом сегменте десктопных процессоров. Несмотря на отмену, Core Ultra 9 290K ранее появлялся в листингах некоторых магазинов, пусть и без фактического наличия. Кроме того, процессор успел засветиться в тестах Geekbench, где показал заметный прирост производительности как в однопоточном, так и в многопоточном режимах. Но, видимо, этого оказалось недостаточно, чтобы производитель решил запустить процессор в серийный выпуск. Это позволяет AMD оставаться во флагманском сегменте без серьёзных конкурентов.
Новый процессор M5 Max оказался не сильно мощнее M4 Max…
Новая архитектура Fusion позволила Apple разместить больше вычислительных ядер в процессоре M5 Max. В мак…
Apple представила процессоры M5 Pro и M5 Max…
Компания Apple анонсировала два новых процессора — M5 Pro и M5 Max. Эти решения будут использоваться в Ma…
Qualcomm передумала выпускать игровые чипы для портативных к…
В январе компания Qualcomm намекнула журналистам, что может представить мощные Arm-процессоры Snapdragon …
Intel впервый нарастила долю в Steam…
С началом февраля Valve завершила обработку данных январского отчёта Steam Hardware and Software Survey. …
Intel Core 7 253PE засветился в бенчмарке…
Информации о чипах Bartlett Lake с исключительно P-ядрами до сих пор было немного — Intel уже выпустила в…
Apple прекратила выпуск компьютера Mac Pro…
Сегодня компания Apple официально прекратила выпуск своего флагманского настольного компьютера Mac Pro и …
Новые процессоры AMD будут поддерживать LPDDR6…
До следующего крупного обновления гибридных процессоров AMD Ryzen AI MAX ещё далеко, однако картина вокру…
Процессоры Ryzen 9000X3D можно купить без теплораспределител…
Все три процессора серии Ryzen 9000X3D с удалённой теплораспределительной крышкой теперь доступны на офиц…
