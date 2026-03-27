Intel передумала выпускать процессор Core Ultra 9 290K Plus

После выхода обновлённой серии процессоров Arrow Lake Refresh от компании Intel, которая получила название Core Ultra 200S Plus, почти не появлялось информации о предполагаемом Core Ultra 9 290K Plus. Изначально компания планировала представить новый флагман в этом семействе, но позже отказалась от этой идеи, посчитав её нецелесообразной в текущих рыночных условиях. Основной проблемой стали более высокая стоимость и минимальный прирост производительности как в играх, так и в рабочих задачах, поскольку новинка не предлагала увеличения числа ядер. Вместо этого Intel сосредоточилась на более доступных моделях — Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus и 250K/KF. По данным издания PC Games Hardware, подразделение Intel в Германии официально подтвердило отмену Core Ultra 9 290K Plus.

В заявлении компания подчеркнула, что её цель — предложить максимально выгодные решения с высокой производительностью именно в наиболее массовом сегменте десктопных процессоров. Несмотря на отмену, Core Ultra 9 290K ранее появлялся в листингах некоторых магазинов, пусть и без фактического наличия. Кроме того, процессор успел засветиться в тестах Geekbench, где показал заметный прирост производительности как в однопоточном, так и в многопоточном режимах. Но, видимо, этого оказалось недостаточно, чтобы производитель решил запустить процессор в серийный выпуск. Это позволяет AMD оставаться во флагманском сегменте без серьёзных конкурентов.