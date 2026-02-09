Intel готовит новые чипсеты для процессоров нового поколения

Ближе к концу 2026 года Intel представит десктопные процессоры Core Ultra Series 4 поколения Nova Lake-S, которые получат совершенно новые процессорные ядра, а также заметный рост количества ядер и даже специальные версии с увеличенным объёмом кэша L3, призванные конкурировать с решениями AMD X3D с 3D V-Cache. И, судя по новым данным, Intel может пойти по пути, схожему с подходом AMD, разделив настольные процессоры на два дополнительных направления — линейка для энтузиастов и чипы для массовой аудитории, дополнив процессоры для корпоративного сегмента и рабочих станций. В рамках этого поколения появится чипсет Z970, который займёт позицию чуть ниже флагманского Z990, приходящего на смену нынешнему Z890. При этом чипсет H970 не будет, так как спрос на такие модели стабильно низкий, как и в текущем поколении, где отсутствует H870.

Семейство чипсетов для чипов Intel 900-й серии Nova Point начнётся с массового B960, который заменит B860. Выше него расположится Z970 с поддержкой функций для энтузиастов, включая разгон по множителю при использовании процессоров серии K. Флагманом станет Z990, предлагающий заметно более широкие возможности ввода-вывода на уровне платформы. Для корпоративных систем предусмотрена платформа Q970, а для рабочих станций — W980, ориентированная на процессоры Xeon W на базе Nova Lake-S. Это довольно интересный подход, который слегка расширит продуктовую сегментацию решений компании Intel, но предоставит пользователям больше ясности.
