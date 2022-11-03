Apple уже готовит складной планшет

На протяжении уже двух лет идут обсуждения о том, будет ли компания Apple выпускать складной смартфон или нет. Всё же все крупные производители уже показали свои устройства, плюс они пользуются неплохим спросом и в целом готовы конкурировать и приносить производителю прибыль. Правда, как это бывает с Apple, компания не желает быть первопроходцем и набивать шишки — вместо того, чтобы пробовать покорить рынок самостоятельно, компания ждёт, пока это сделают другие, а потом просто добавит парочку своих фишек и отправит продукт в продажу. И в компании Samsung уверены, что у компании Apple уже есть готовые прототипы рабочих устройств со складным дисплеем, но на самом деле пока что компания не готова выпускать именно смартфон — слишком рискованно.

Вместо этого производитель с большой долей вероятности отправит в продажу планшет со складным дисплеем, сделав его крайне дорогим и редким. Дело в том, что смартфоны ощущаются более массовым продуктом, тогда как планшет покупают не так много пользователей и в этой категории проще экспериментировать. Можно сделать большой дисплей и механизм его складывания пополам, потом сделать его более тонким и прочным, постепенно наращивая производительность с каждой итерацией. В конечном итоге начиная с 2024 года производитель будет совершенствовать свои складные гаджеты, а году в 2027 он уже выпустит складной смартфон, когда все технологии будут готовы к эксплуатации. Но это, конечно, будет крайне интересное решение.