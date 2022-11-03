Apple уже готовит складной планшет

На протяжении уже двух лет идут обсуждения о том, будет ли компания Apple выпускать складной смартфон или нет. Всё же все крупные производители уже показали свои устройства, плюс они пользуются неплохим спросом и в целом готовы конкурировать и приносить производителю прибыль. Правда, как это бывает с Apple, компания не желает быть первопроходцем и набивать шишки — вместо того, чтобы пробовать покорить рынок самостоятельно, компания ждёт, пока это сделают другие, а потом просто добавит парочку своих фишек и отправит продукт в продажу. И в компании Samsung уверены, что у компании Apple уже есть готовые прототипы рабочих устройств со складным дисплеем, но на самом деле пока что компания не готова выпускать именно смартфон — слишком рискованно.

Вместо этого производитель с большой долей вероятности отправит в продажу планшет со складным дисплеем, сделав его крайне дорогим и редким. Дело в том, что смартфоны ощущаются более массовым продуктом, тогда как планшет покупают не так много пользователей и в этой категории проще экспериментировать. Можно сделать большой дисплей и механизм его складывания пополам, потом сделать его более тонким и прочным, постепенно наращивая производительность с каждой итерацией. В конечном итоге начиная с 2024 года производитель будет совершенствовать свои складные гаджеты, а году в 2027 он уже выпустит складной смартфон, когда все технологии будут готовы к эксплуатации. Но это, конечно, будет крайне интересное решение.
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 FE засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S8 FE, …
Планшет Redmi Pad появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу планшет Redmi Pad, который, как стало недавно известно, вый…
Новый iPad оценен в 450 долларов…
Компания Apple пополнила ассортимент планшетов новый iPad, который, среди прочего, наконец-то получил инт…
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE…
Бренд realme уже давно успел завоевать звание, как производитель народных смартфонов. Мало, кто знает, но…
Планшет Realme Pad Mini вышел в России со скидкой…
Компания Realme выпустила в российскую продажу планшет Realme Pad Mini, который оценен в 18 и 20 тысяч ру…
Представлен планшет Honor Pad 8 …
Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Honor Pad 8.329, которая уже появилась в европейск…
Apple готовит iPad 10-го поколения…
Ожидается, что в следующем месяце Apple проведет мероприятие, на котором сочтет целесообразным объявить о…
Samsung Galaxy Tab A7 Lite получает обновление One UI 4.1 на…
Компания Samsung выпустила обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для планшета Galaxy Tab A7 Lite. …
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor