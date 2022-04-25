Apple уже начала работу над iMac с чипом M3

Apple планирует провести мероприятие WWDC 6 июня, и весьма вероятно, что компания анонсирует новый Mac. Ожидается, что Apple объявит о своем мощном Mac Pro с собственным чипсетом вместе с M2 MacBook Air. Тем не менее, новый отчет предполагает, что Apple уже работает над новым вариантом iMac с чипом M3, который потенциально может быть выпущен в следующем году.

На данном этапе мы не знакомы с конкретными деталями того, какую технологию будет использовать новый чип. Тем не менее, интересно видеть, что Apple уже начала работать над своими чипами M3, в то время как чип M2 так и не увидел свет. Чип M3 станет процессором начального уровня компании и потенциально появится в iMac в следующем году. Ранее мы слышали, что компания анонсирует новые модели MacBook Air и MacBook Pro с чипом M2. Чипы M2 Pro и M2 Max будут предназначены для 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro. Более того, для Mac Pro будет использоваться двойной чип M2 Ultra. В апреле прошлого года Apple выпустила 24-дюймовый iMac с совершенно новым чипом M1, который лидирует как по производительности, так и по времени автономной работы. Apple еще не обновила 24-дюймовый iMac чипом M2, и предполагается, что компания потенциально может перейти непосредственно на чип M3 в следующем году.