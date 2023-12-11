Apple выпустит iPad Air на М3 уже совсем скоро

Компания Apple планирует полностью обновить свою линейку планшетов iPad в следующем году — во всяком случае, об этом говорят инсайдеры. Кроме того, хотя базовые модели iPad и iPad mini 7 должны увидеть свет во второй половине следующего года, компания планирует запустить OLED-версии iPad Pro и iPad Air 6 гораздо раньше. OLED-версия iPad Pro станет главным событием весеннего мероприятия компании, так как планшет нового поколения предоставит пользователям новый дизайн в сочетании с последним чипом M3 от Apple. В настоящее время модели iPad Pro работают на чипе M2, и компания планирует использовать этот же чип в линейке iPad Air в следующем году. Чипы M2 обладают мощностью, достаточной для планшета, учитывая прирост производительности процессора и графики по сравнению с процессором М1.

Правда, инсайдеры заявили, что изменений в дизайне iPad Air точно не ожидается, так как 12,9-дюймовая модель будет выглядеть идентично меньшей версии и единственное отличие новинки заключается именно в процессоре. Однако iPad Air 12,9 дюйма может получить более ёмкий аккумулятор из-за большего корпуса. Несмотря на увеличение размера экрана, Apple не планирует выпускать переработанную версию Magic Keyboard для iPad Air. Предполагается, что существующая версия Magic Keyboard для iPad Pro на чипе M2 подойдёт и для iPad Air на том же чипе. Про стоимость пока что никакой информации нет и быть не может — такие вещи компания держит в строгом секрете вплоть до релиза.