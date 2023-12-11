Apple выпустит iPad Air на М3 уже совсем скоро

Компания Apple планирует полностью обновить свою линейку планшетов iPad в следующем году — во всяком случае, об этом говорят инсайдеры. Кроме того, хотя базовые модели iPad и iPad mini 7 должны увидеть свет во второй половине следующего года, компания планирует запустить OLED-версии iPad Pro и iPad Air 6 гораздо раньше. OLED-версия iPad Pro станет главным событием весеннего мероприятия компании, так как планшет нового поколения предоставит пользователям новый дизайн в сочетании с последним чипом M3 от Apple. В настоящее время модели iPad Pro работают на чипе M2, и компания планирует использовать этот же чип в линейке iPad Air в следующем году. Чипы M2 обладают мощностью, достаточной для планшета, учитывая прирост производительности процессора и графики по сравнению с процессором М1.

Правда, инсайдеры заявили, что изменений в дизайне iPad Air точно не ожидается, так как 12,9-дюймовая модель будет выглядеть идентично меньшей версии и единственное отличие новинки заключается именно в процессоре. Однако iPad Air 12,9 дюйма может получить более ёмкий аккумулятор из-за большего корпуса. Несмотря на увеличение размера экрана, Apple не планирует выпускать переработанную версию Magic Keyboard для iPad Air. Предполагается, что существующая версия Magic Keyboard для iPad Pro на чипе M2 подойдёт и для iPad Air на том же чипе. Про стоимость пока что никакой информации нет и быть не может — такие вещи компания держит в строгом секрете вплоть до релиза.
Новый Huawei MatePad получит 66-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о новом планшете серии Huawei MatePad, релиз…
Официально: OnePlus Pad Go получит 2,4K-экран …
Компания OnePlus опубликовала несколько тизеров, раскрывающих характеристики еще не представленного офици…
Microsoft представила планшет Surface Go 4…
Сегодня в рамках фирменного мероприятия компания Microsoft представила Surface Go 4 — новейший гаджет в ф…
Планшет Oscal Pad 15 с 8 ГБ ОЗУ оценен в $150 …
Компания Oscal пополнила ассортимент планшетов моделью Oscal Pad 15, которая в числе прочего получила 10,…
Samsung Galaxy Tab S9 обновили до Android 14 …
Компания Samsung начала распространение финальной версии фирменной прошивки One UI 6.0 на основе операцио…
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE будет стоить 530 евро …
Профильное издание Winfuture поделилось подробностями о характеристиках и цене на планшет Samsung Galaxy …
iPad Pro получит OLED-дисплей и очень сильно подорожает…
Согласно последним данным от информационного издания Bloomberg, Apple обновит всю линейку iPad в следующе…
Новый Huawei MatePad Pro 11 представят 28 ноября …
Компания Huawei объявила, что официальный релиз нового планшета MatePad Pro 11 состоится 28 ноября. По пр…
Доступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128GbДоступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128Gb
Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTEПланшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE
Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 ГцОбзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 Гц
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для домаОбзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома
Недорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4GНедорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4G

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor