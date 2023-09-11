Apple выпустит новые MacBook только в следующем году

Американская компания Apple готовится через несколько дней представить линейку смартфонов iPhone 15, в которой все четыре модели, судя по информации инсайдеров, получат значительные изменения. Кроме того, западные издания сообщают, что компания проведёт ещё одно мероприятие в октябре или ноябре, на котором представит новые модели MacBook Air и MacBook Pro на процессоре нового поколения M3. Кроме того, появилась информация, что компания обновит линейку iPad Air только до процессора M2, а анонсы iPad mini 7 и iPad Pro на процессоре нового поколения M3 будут отложены на другое мероприятие. Если слухи верны, то компания не представит в этом году ни новых MacBook, ни iMac. По всей видимости, компания хочет, чтобы 15-дюймовый MacBook Air продержался на рынке ещё пару месяцев, прежде чем компания решит обновить и оптимизировать весь модельный ряд за счёт нового чипа.

Соответственно, есть предположение, что компания объявит о чипе M3 и новых моделях MacBook в следующем году — возможно, на весеннем мероприятии. В этом же году производитель слегка обновит планшетный компьютер iPad Air 6, сделав его более интересным решением для широкой аудитории. Безусловно, iPad Pro обладает дополнительными возможностями, ориентированными на опытных пользователей, но более низкая цена iPad Air 6 может заинтересовать многих людей, которые привыкли смотреть контент на планшете, а не создавать его на профессиональном уровне. Интересно будет посмотреть на его возможности.