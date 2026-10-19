Объявлена дата выхода планшета iQOO Pad Pro 8.8"

Компания iQOO объявила, что официальная презентация планшета Pad Pro 8.8" пройдет 28 октября. В тот же день новинка будет доступна для покупки. Производитель уже подтвердил наличие 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,74 ГГц, графическим адаптером Adreno 840 и нейронным ускорителем, фирменного игрового чипа Q3, продвинутой системы охлаждения Ice Dome с четырёхуровневой конструкцией и вентилятором с размерами 30:30:3,5 мм, 8,8-дюймового дисплея OLED с кадровой частотой 165 Гц, батареи Blue Ocean ёмкостью 9020 мАч, корпуса массой 298 граммов и толщиной 5,74 мм и поддержки фирменной технологии Q-flex.