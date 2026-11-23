Представлен бюджетный планшет Nubia PAD SE

Компания ZTE пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Nubia PAD SE, которая базируется на 12-нанометровой 4-ядерной платформе Unisoc T310 с максимальной частотой 2 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8300. Новинка также получила 10,1-дюймовый экран с разрешением HD+, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 6500 мАч, основную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, слот для nano-SIM-карты с поддержкой сотовых сетей 4G LTE, два динамика, металлический корпус с габаритами 241,6:160,4 × 8,9 мм и и массой 547,5 грамма, комплектную клавиатуру, защитный чехол и защитную плёнку, а также предустановленную операционную систему Android 16. Цена планшета пока не объявлена.