iQOO представила компактный геймерский планшет Pad Pro

Компания iQOO представила новый компактный планшет Pad Pro с диагональю экрана 8,8 дюйма — производитель называет его «карманным монстром киберспорта». В компании отмечают, что устройство сочетает производительность флагманского игрового оборудования с размерами, более характерными для крупного смартфона, чем для обычного планшета. В основе iQOO Pad Pro лежит связка из двух процессоров — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и собственного игрового Q3. Последний работает совместно с движком рендеринга QNSS, обеспечивая масштабирование изображения до разрешения 2K, трассировку лучей и интерполяцию кадров без потери качества в поддерживаемых играх. Во всех конфигурациях используются оперативная память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1, так что проблем с этим быть не должно.

Ещё планшет получил ряд специализированных игровых функций. Например, фильтр улучшения тёмных участков изображения повышает видимость противников и деталей в плохо освещённых областях. Также предусмотрены сверхчувствительные сенсорные зоны, защита от случайных касаний по краям экрана и алгоритмы устранения ошибок при одновременном использовании нескольких пальцев. Особое внимание уделено системе охлаждения Ultra Ice Dome — она получила активный вентилятор и сразу две испарительные камеры. Согласно официальным испытаниям, планшет обеспечивает в среднем 60,2 кадра в секунду в масштабных играх с открытым миром при сверхвысоких настройках графики и целевой частоте 60 кадров в секунду.
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