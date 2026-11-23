Кроме того, эти сведения согласуются с ранее опубликованными планами Apple, о которых сообщало издание Bloomberg. По данным издания, компания собирается обновить iPad Pro весной 2027 года и представить базовый процессор M7 в первой половине того же года. При этом Apple уже пропускала поколения процессоров в линейке планшетов — наиболее заметный пример произошёл в 2024 году, когда компания перешла с M2 сразу на M4. Если слух окажется правдой, iPad Pro с M7 получит преимущество в производительности перед нынешними моделями, а разрыв с более мощными компьютерами Mac на аналогичном процессоре может сократиться. Однако нужно понимать, что у планшета всё ещё нет мощной системы охлаждения, так что выдержать нагрузку такого мощного процессора явно будет тяжело, особенно в тонком корпусе. Но компания Apple, вероятно, что-то придумает в этом плане.