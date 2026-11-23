Новый iPad Pro получит процессор M7, а не текущий M6

По данным китайского инсайдера, будущий iPad Pro от Apple может сразу получить процессор M7, пропустив недавно представленное поколение M6. Однако планшетная версия процессора будет заметно уступать варианту для компьютеров Mac — разница может объясняться меньшим количеством ядер, сниженной тактовой частотой или сочетанием обоих факторов. Каких-либо доказательств своих утверждений инсайдер не предоставил, но это выглядит вполне реальным сценарием, так как компания не особо активно обновляет планшеты — на текущий момент они продаются плохо, так что и тратить чипы памяти на них было бы нелогично.

Кроме того, эти сведения согласуются с ранее опубликованными планами Apple, о которых сообщало издание Bloomberg. По данным издания, компания собирается обновить iPad Pro весной 2027 года и представить базовый процессор M7 в первой половине того же года. При этом Apple уже пропускала поколения процессоров в линейке планшетов — наиболее заметный пример произошёл в 2024 году, когда компания перешла с M2 сразу на M4. Если слух окажется правдой, iPad Pro с M7 получит преимущество в производительности перед нынешними моделями, а разрыв с более мощными компьютерами Mac на аналогичном процессоре может сократиться. Однако нужно понимать, что у планшета всё ещё нет мощной системы охлаждения, так что выдержать нагрузку такого мощного процессора явно будет тяжело, особенно в тонком корпусе. Но компания Apple, вероятно, что-то придумает в этом плане.