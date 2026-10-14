Официально: планшет iQOO Pad Pro 8.8" получит 165-Гц экран

Компания iQOO опубликовала новые подробности о планшете iQOO Pad Pro 8.8", который будет официально представлен до конца этого месяца. Производитель подтвердил наличие 8,8-дюймового OLED-экрана с кадровой частотой 165 Гц. Ранее сообщалось о корпусе массой 298 граммов и толщиной 5,74 мм, батарее Blue Ocean ёмкостью 9020 мАч, системе охлаждения Ice Dome с вентилятором с габаритами 30:30:3,5 мм, тремя режимами вращения и общей площадью теплоотвода 23253 мм².

Напомним, что недавно был выпущен флагманский планшет iQOO Pad Ultra, который получил 2-нанометровый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц, 8,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2304:1440 пикселей, временем отклика менее 1 мс, локальной пиковой яркостью 4500 нит и частотой обновления изображения 165 Гц, четырёхканальную оперативную память стандарта LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, игровой чип iQOO Q4, систему охлаждения Ice Dome с вентилятором, физический гироскоп с частотой опроса до 500 Гц, два линейных вибромотора по оси X, фирменный игровой комплект с двусторонним магнитным креплением, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 9020 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт, цельнометаллический корпус толщиной 5,74 мм и массой 298 граммов, тыльную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, а также симметричные сверхлинейные стереодинамики.