Apple выпустит проводную версию Vision Pro

Судя по информации инсайдеров, компания Apple разрабатывает сразу две новые версии гарнитуры Vision Pro — одну для массового рынка с более доступной ценой, а вторую — с возможностью подключения к другим устройствам для расширенного функционала. Стоит отметить, что гарнитура Vision Pro уже давно планировалась в более дешёвом исполнении, но Apple до сих пор не смогла найти способ снизить стоимость без ущерба для ключевых функций. Однако теперь стало известно, что компания работает над упрощённой моделью, ориентированной на широкую аудиторию, и профессиональной версией с возможностью проводного подключения — в основном для корпоративных клиентов.

И хотя инсайдер не раскрыл точную цену бюджетной версии Vision Pro, ранее сообщалось, что она может стоить около 1600 долларов — примерно как топовая модель iPhone. Для многих такая цена будет гораздо привлекательнее, чем 3500 долларов за оригинальную модель. Кроме того, по данным 9to5Mac, удешевлённая версия решит две основные проблемы шлема. Например, новая гарнитура станет легче, что снизит нагрузку на голову. Неясно, добьётся ли этого Apple за счёт использования менее премиальных материалов, например, пластика. Кроме того, вторая версия гарнитуры, которая будет подключаться по кабелю, разрабатывается специально для корпоративного сегмента. Она сможет работать в паре с Mac и обеспечивать сверхнизкую задержку — это важно для задач вроде хирургических операций или симуляторов полёта.