Apple выпустит проводную версию Vision Pro

И хотя инсайдер не раскрыл точную цену бюджетной версии Vision Pro, ранее сообщалось, что она может стоить около 1600 долларов — примерно как топовая модель iPhone. Для многих такая цена будет гораздо привлекательнее, чем 3500 долларов за оригинальную модель. Кроме того, по данным 9to5Mac, удешевлённая версия решит две основные проблемы шлема. Например, новая гарнитура станет легче, что снизит нагрузку на голову. Неясно, добьётся ли этого Apple за счёт использования менее премиальных материалов, например, пластика. Кроме того, вторая версия гарнитуры, которая будет подключаться по кабелю, разрабатывается специально для корпоративного сегмента. Она сможет работать в паре с Mac и обеспечивать сверхнизкую задержку — это важно для задач вроде хирургических операций или симуляторов полёта.