Apple всё же не отказалась от Vision Pro

Информационное издание Bloomberg сообщило, что компания Apple пока не отказалась от Vision Pro окончательно, однако тем, кто ждёт полноценного преемника гарнитуры, придётся запастись терпением как минимум ещё на два года. Издание заявляет, что Apple не свернула проект полностью — компания продолжает работать над новыми технологиями и материалами, рассчитывая в будущем выпустить более дешёвую и лёгкую гарнитуру закрытого типа. При этом сейчас подобное устройство не находится в активной разработке, а проект «Vision Air», о котором ходили слухи последние годы, был отменён ещё в прошлом году. По словам инсайдера, если новая гарнитура уровня Vision Pro всё же появится, ждать её нужно очень долго.

Основная причина заключается в том, что значительная часть специалистов Apple по смешанной реальности была переведена на другие направления, включая разработку лёгких умных очков. Именно умные очки сейчас стали главным приоритетом компании. Бывшие сотрудники подразделения Vision Products Group также помогают в развитии Siri с ИИ-функциями, а ещё работают над другими носимыми устройствами с искусственным интеллектом — например, AirPods с камерами и будущим ИИ-кулоном. То есть у компании просто не осталось свободных ресурсов для работы над этим направлением, тем более, что производитель на самом деле не особо и старался — шлем продаётся очень плохо, а значит, тратить средства на этот продукт нет особого смысла. В ближайшем будущем, как минимум.