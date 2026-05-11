Apple всё же не отказалась от Vision Pro

Основная причина заключается в том, что значительная часть специалистов Apple по смешанной реальности была переведена на другие направления, включая разработку лёгких умных очков. Именно умные очки сейчас стали главным приоритетом компании. Бывшие сотрудники подразделения Vision Products Group также помогают в развитии Siri с ИИ-функциями, а ещё работают над другими носимыми устройствами с искусственным интеллектом — например, AirPods с камерами и будущим ИИ-кулоном. То есть у компании просто не осталось свободных ресурсов для работы над этим направлением, тем более, что производитель на самом деле не особо и старался — шлем продаётся очень плохо, а значит, тратить средства на этот продукт нет особого смысла. В ближайшем будущем, как минимум.