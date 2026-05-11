Apple всё же не отказалась от Vision Pro

Информационное издание Bloomberg сообщило, что компания Apple пока не отказалась от Vision Pro окончательно, однако тем, кто ждёт полноценного преемника гарнитуры, придётся запастись терпением как минимум ещё на два года. Издание заявляет, что Apple не свернула проект полностью — компания продолжает работать над новыми технологиями и материалами, рассчитывая в будущем выпустить более дешёвую и лёгкую гарнитуру закрытого типа. При этом сейчас подобное устройство не находится в активной разработке, а проект «Vision Air», о котором ходили слухи последние годы, был отменён ещё в прошлом году. По словам инсайдера, если новая гарнитура уровня Vision Pro всё же появится, ждать её нужно очень долго.

Основная причина заключается в том, что значительная часть специалистов Apple по смешанной реальности была переведена на другие направления, включая разработку лёгких умных очков. Именно умные очки сейчас стали главным приоритетом компании. Бывшие сотрудники подразделения Vision Products Group также помогают в развитии Siri с ИИ-функциями, а ещё работают над другими носимыми устройствами с искусственным интеллектом — например, AirPods с камерами и будущим ИИ-кулоном. То есть у компании просто не осталось свободных ресурсов для работы над этим направлением, тем более, что производитель на самом деле не особо и старался — шлем продаётся очень плохо, а значит, тратить средства на этот продукт нет особого смысла. В ближайшем будущем, как минимум.
Обзор UGREEN PB727. Компактный внешний аккумулятор GaN 55 Вт…
Сегодня рассмотрим карманный вариант внешней батарейки с емкостью 10 000 мАч, поддерживающей технологии б…
Обзор Filum FL-DMG002DB. Настольный кронштейн на два монитор…
Встроенная подставка у большинства мониторов редко может похвастать удобством и хорошими возможностями по…
Какую коляску выбрать для новорожденного летом…
Летняя коляска для новорожденного часто кажетс…
Гостиная, в которой хочется оставаться: секреты идеальной ме…
Гостиная — сердце дома. Здесь встречают гостей, проводят вечера за просмотром фильмов, читают книги ил…
Серьги с бриллиантами в подарок: как выбрать идеальное украш…
Бриллианты — это не просто драгоценные камни. Это вечная классика, символ искренней любви, статуса и б…
Представлены умные очки Huawei AI Glasses…
Компания Huawei объявила о выпуске очков AI Glasses под управлением фирменной операционной системы Harmon…
Рейтинг лучших интернет-магазинов элитного белья в России…
Ищете постельное бельё, которое не просто смотрится дорого, а дарит настоящее тактильное наслаждение и…
Смарт-очки Thunderbird Air 4 Pro Batman появились в продаже …
Компания Thunderbird выпустила в продажу умные очки Air 4 Pro в лимитированной версии Batman Limited Edit…
Обзор UGREEN Х765. Зарядное GaN устройство с мощностью 100 ВтОбзор UGREEN Х765. Зарядное GaN устройство с мощностью 100 Вт
Обзор Filum FL-DMG002DB. Настольный кронштейн на два монитораОбзор Filum FL-DMG002DB. Настольный кронштейн на два монитора
Обзор ETENWOLF AIR 3. Компактный компрессор для плавательного инвентаря и мешков для храненияОбзор ETENWOLF AIR 3. Компактный компрессор для плавательного инвентаря и мешков для хранения
Гаджеты, на которые стоит обратить внимание перед «черной пятницей»Гаджеты, на которые стоит обратить внимание перед «черной пятницей»
Обзор ZONE 51 CROSS. Игровой XXL коврикОбзор ZONE 51 CROSS. Игровой XXL коврик
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor