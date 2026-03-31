Смарт-очки Thunderbird Air 4 Pro Batman появились в продаже

Компания Thunderbird выпустила в продажу умные очки Air 4 Pro в лимитированной версии Batman Limited Edition, которые оценены на дебютном китайском рынке в 275 долларов. Новинка характеризуется массой всего 76 граммов, регулировкой дужек в 9 положениях и носовыми упорами в 3 позициях, процессором Pixelworks Vision 4000, технологией TCL Peacock Light Engine 2.0, двумя Micro-OLED-экранами с максимальной яркостью 1200 нит, контрастностью 200000:1, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой HDR10, четырьмя динамиками от B&O с режимом приватного прослушивания и объемным звучанием и алгоритмами искусственного интеллекта. По данным производителя, очки дают ощущение дисплея диагональю до 135 дюймов.