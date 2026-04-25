Представлены умные очки Huawei AI Glasses

Компания Huawei объявила о выпуске очков AI Glasses под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS. Новинку оснастили 12-Мп сверхчувствительной камерой на базе датчика изображения оптического формата 1/2,8 дюйма, поддержкой стандарта фотографии HDR Vivid с разрешением до 4096:3072 точки, записью видео до 1920:1440 точек с 30 кадрами в секунду, фирменным процессоров для очков с искусственным интеллектом, встроенным ИИ-помощником, который можно активировать с помощью голосовой команды или кнопки на левой дужке, легким корпусом с толщиной 6,25 мм и массой оправы всего 35,5 грамма. Часы уже появились в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 370 долларов.