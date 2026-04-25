Представлены умные очки Huawei AI Glasses

Компания Huawei объявила о выпуске очков AI Glasses под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS. Новинку оснастили 12-Мп сверхчувствительной камерой на базе датчика изображения оптического формата 1/2,8 дюйма, поддержкой стандарта фотографии HDR Vivid с разрешением до 4096:3072 точки, записью видео до 1920:1440 точек с 30 кадрами в секунду, фирменным процессоров для очков с искусственным интеллектом, встроенным ИИ-помощником, который можно активировать с помощью голосовой команды или кнопки на левой дужке, легким корпусом с толщиной 6,25 мм и массой оправы всего 35,5 грамма. Часы уже появились в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 370 долларов.

Гостиная, в которой хочется оставаться: секреты идеальной ме…
Гостиная — сердце дома. Здесь встречают гостей, проводят вечера за просмотром фильмов, читают книги ил…
Рым-болты DIN 580: надежность и универсальность крепежных из…
В мире крепежных изделий особое место занимают рым-болты DIN 580 — представители метизов, предназначен…
Обзор UGREEN Х765. Зарядное GaN устройство с мощностью 100 В…
Заполненные зарядками удлинители часто становятся привычной картиной современных картин. Разные стандарты…
Как выбрать надёжного производителя тентов и брезента — прак…
Выбор производителя тентов и брезента напрямую влияет на срок службы изделий, удобство эксплуатации и …
Toteme: шведская элегантность, завоевавшая мир моды…
Toteme — это бренд, который всего за несколько лет сумел занять прочные позиции в мире высокой моды, з…
Какую коляску выбрать для новорожденного летом…
Летняя коляска для новорожденного часто кажетс…
Обзор UGREEN PB727. Компактный внешний аккумулятор GaN 55 Вт…
Сегодня рассмотрим карманный вариант внешней батарейки с емкостью 10 000 мАч, поддерживающей технологии б…
Обзор ZONE 51 CROSS. Игровой XXL коврик…
Коврик ZONE 51 CROSS, изучаемый сегодня, оптимизирован под мышки с разными типами сенсоров, а его универс…
Обзор Digma DGPF10E. Внешний аккумулятор для ноутбука и смартфона с PD 45W и QC 3.0Обзор Digma DGPF10E. Внешний аккумулятор для ноутбука и смартфона с PD 45W и QC 3.0
Обзор Filum FL-DMG002DB. Настольный кронштейн на два монитораОбзор Filum FL-DMG002DB. Настольный кронштейн на два монитора
Обзор Ugreen X606. GAN зарядка до 100 ВтОбзор Ugreen X606. GAN зарядка до 100 Вт
Гаджеты, на которые стоит обратить внимание перед «черной пятницей»Гаджеты, на которые стоит обратить внимание перед «черной пятницей»
Обзор UGREEN Х765. Зарядное GaN устройство с мощностью 100 ВтОбзор UGREEN Х765. Зарядное GaN устройство с мощностью 100 Вт
