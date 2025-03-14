Aqara представила в России новую линейку устройств для умного дома

Основные новинки

Настенный диммер H2 — поддерживает протоколы Matter, Thread и Zigbee, работает без нейтрального провода

— поддерживает протоколы Matter, Thread и Zigbee, работает без нейтрального провода Уличная камера-хаб G5 Pro — оснащена локальным ИИ для распознавания объектов

— оснащена локальным ИИ для распознавания объектов Панель S1 Plus — 6,9-дюймовый дисплей для централизованного управления

— 6,9-дюймовый дисплей для централизованного управления Датчик климата W100 — автоматически регулирует микроклимат

— автоматически регулирует микроклимат Хаб M100 — обеспечивает стабильное соединение для 200 устройств

Компания Aqara.ru представила новую линейку устройств для умного дома, которые поступят в продажу в апреле 2025 года. Среди ключевых новинок — умные диммеры, хабы с поддержкой искусственного интеллекта, многофункциональные панели управления и решения для климат-контроля. По словам производителя, продукты расширят возможности автоматизации, повысят безопасность и снизят энергопотребление.

Ключевые особенности

Новинки включают решения для предотвращения аварий: датчик протечки воды и электропривод T1, перекрывающий воду при угрозе затопления. Умная лампаадаптирует яркость под естественное освещение.

Совместимость и доступность

Устройства работают с Apple HomeKit, Google Assistant и другими платформами. Большинство продуктов совместимы с предыдущими решениями Aqara, включая умные замки U200 и моторы для штор E1. Старт продаж запланирован на 10 апреля 2025 года. Цены не раскрываются, но компания обещает сохранить доступный ценовой сегмент. По словам представителей Aqara, новинки адаптированы к российскому климату (от -20°C до +40°C) и направлены на создание комплексной экосистемы для автоматизации жилья.