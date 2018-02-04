Aquantia обеспечивает поддержку нескольких сетей для NVIDIA DRIVE Xavier & Pegasus

Компания Aquantia объявляет о выпуске нового набора продуктов, ориентированных на автономные автомобильные платформы. Их линейка продуктов AQcelerate обеспечивает поддержку сетей Multi-Gig для платформ NVIDIA DRIVE Xavier и DRIVE Pegasus.Эти высокопроизводительные вычислительные платформы с технологией Aquantia Multi-Gig будут доступны для автомобильных партнеров, начиная с первого квартала 2018 года. Линейка продуктов AQcelerate состоит из контроллеров Multi-Gig Ethernet и PHY, поддерживающих до 10 Гбит / с.