Архитектура Intel Rocket Lake-S предложит увеличенное значение IPC

Intel рассказала о будущей архитектуре Rocket Lake-S, который должен выйти в первом квартале 2021 года. Новая архитектура предложит до 8 ядер и 16 потоков. Ожидается, увеличение IPC благодаря использованию ядра Cypress Cove. Rocket Lake-S будет оснащен новым контроллером памяти. Нас ожидает 20 линий PCIe Gen4, что позволит подключить SSD-накопитель и видеокарту, без потери производительности.

Встроенное графическое решение Xe Graphics. Встроенная графика поддерживает до 3 дисплеев с 4K разрешением или два с разрешением 5K, через порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и HBR3 (High Bit Rate 3). Добавлена поддержка функций Intel Deep Learning Boost и VNNI для повышения производительности ИИ, также добавлены новые функции разгона. Материнские платы 400 серии будут поддерживать процессоры Rocket Lake-S.
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