Ассистент «Алиса» теперь умеет отличать голоса всех членов семьи

Умный голосовой помощник от Яндекс «Алиса» научилась узнавать голоса каждого из членов семьи. Благодаря этому теперь она может подбирать музыку для каждого в индивидуальном порядке, а не как раньше составлять плейлист с учетом вкусов всех пользователей. Также ей можно сказать «Алиса, мне нравится» — и она добавит музыку в плейлист соответствующего члена семьи. На данный момент Алиса может запомнить до пяти различных голосов.