Asus демонстрирует сетевое оборудование

Asus славится не только крутой периферией и комплектующими, но и сетевым оборудованием. Компания представила три новых продукта ZenWiFi AX, ZenWiFi AC и ZenWiFi Voice.

ZenWiFi AX считается самой производительной иp трех вариантов. Два маршрутизатора ZenWiFi AX способны обеспечить скорость 6600 Мбит/с в одной полосе 2,4 ГГц и двух полосах 5 ГГц. Это в 2,2 раза больше по сравнению с трехдиапазонным маршрутизатором с поддержкой WiFi 5.

ZenWiFi AC - это трехполосная WiFi-система с двумя маршрутизаторами AC3000. Заявленная скорость передачи данных до 3000 Мб/с. Он оснащен четырехъядерным процессором для обработки больших нагрузок трафика.

ZenWiFi Voice двухдиапазонный маршрутизатор AC1300. Поддерживает Wi-Fi 5 скоростью до 1300 Мб/с. Это интелектуальное устройство с встроенным динамиком. ZenWiFi Voice оснащен сенсорным управлением.

Asus умалчивает о ценах и дате запуска новых продуктов.