Asus представила RTX 2080 Ti в белой компановке

Asus ROG Strix RTX 2080 Ti White Edition отличается не только новым внешним видом, но и может похвастаться приростом производительности. Она получила максимальный разгон памяти и ядра с завода. Благодаря Dual Bios пользователи могут переключаться между OC режимом и тихим режимом.

ROG Strix RTX 2080 Ti White Edition включает в себя три вентилятора с осевым дизайном. Видеокарта оснащена белым кожухом, белыми вентиляторами и белым бэкплейтом. Asus добавила кнопку скрытого режима для пользователей, чтобы полностью отключить подсветку. RTX 2080 Ti White Edition занимает 2,7 слота PCIe.

Плата видеокарты изготовлена из высококачественных силовых компонентов Super Alloy Power II, а силовые каскады DrMOS и дроссельные катушки со сплавным сердечником позволяют ROG Strix RTX 2080 TI White Edition довести производительность до предела. Asus ROG Strix RTX 2080 TI White Edition продается за 1600 евро.