Asus представляет новые видеокарты AMD Radeon RX 5700

Asus RoG Radeon RX 5700 & RX 5700 XT Strix OC

Asus RX 5700 & RX 5700 XT TUF Gaming X3

Asus RX 5700 Dual Evo

Asus объявил о выпуске пяти пользовательских видеокарт на базе серии 5700 AMD.

Asus RoG Radeon RX 5700 и RX 5700 XT Strix OC, где компоненты точно припаиваются к поверхности печатной платы благодаря технологии Auto-Extreme. Графические процессоры охлаждаются с помощью MaxContact и твердого радиатора. Три вентилятора используют конструкцию с технологией Axial, имеется режим 0 дБ, рейтинг IP5X (устойчивость к пыли) и усиленная рама . TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT и RX 5700, которые также охлаждаются тремя вентиляторами. Здесь также используется технология Auto-Extreme, и благодаря прочной задней стенке изгиб печатной платы должен быть предотвращен. Также имеется рейтинг IP5X. Asus Dual Radeon RX 5700 EVO, который поддерживает два вентилятора, использующих технологию Axial в сочетании с прочным радиатором. Технология Auto-Extreme также должна гарантировать надежность этой карты.