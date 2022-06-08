Авторы Days Gone готовят новую игру с открытым миром

Обновлённая Bend Studio также раскрыла еще несколько подробностей о своей новой игре, которая будет «включать многопользовательский режим» и основываться на системной технологии открытого мира, которую они разработали для Days Gone. «Новый логотип Bend Studio — это только начало будущего Bend Studio. Являясь частью семейства PlayStation Studios, мы обещаем и дальше дарить вам качественные впечатления, которые оставят у вас неизгладимое впечатление. Сегодня мы рады поделиться небольшой новостью о нашем текущем проекте. В настоящее время мы работаем над новым IP, который включает многопользовательский режим и основан на системах открытого мира Days Gone, но предлагает вам совершенно новый мир, который мы очень рады создать для вас. Мы не можем дождаться, чтобы открыть его вам, когда придет время».