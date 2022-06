Авторы Days Gone готовят новую игру с открытым миром

Это были бурные несколько лет для Bend Studio под управлением PlayStation — они выпустили Days Gone в 2019 году, но, несмотря на продажу миллионов копий, Sony, как сообщается, сочла игру провальной. Это привело к тому, что Sony отклонила предложение о создании Days Gone 2, в результате чего высокопоставленные члены команды Bend Studio, в том числе директор Days Gone Джефф Росс, покинули разработчика. С тех пор было подтверждено, что студия работает над новым проектом, но подробностей никто не раскрывал. Что ж, сегодня Bend Studio представила своего рода ребрендинг, включая новый логотип, призванный отличить студию от некоторых других команд Sony на западном побережье США.

Обновлённая Bend Studio также раскрыла еще несколько подробностей о своей новой игре, которая будет «включать многопользовательский режим» и основываться на системной технологии открытого мира, которую они разработали для Days Gone. «Новый логотип Bend Studio — это только начало будущего Bend Studio. Являясь частью семейства PlayStation Studios, мы обещаем и дальше дарить вам качественные впечатления, которые оставят у вас неизгладимое впечатление. Сегодня мы рады поделиться небольшой новостью о нашем текущем проекте. В настоящее время мы работаем над новым IP, который включает многопользовательский режим и основан на системах открытого мира Days Gone, но предлагает вам совершенно новый мир, который мы очень рады создать для вас. Мы не можем дождаться, чтобы открыть его вам, когда придет время».