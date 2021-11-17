Авторы League of Legends представили две новые игры

Издательское подразделение Riot, Riot Forge, выпустит две новые дополнительные игры во вселенной League of Legends в 2022 году. Song of Nunu, о котором было объявлено на этой неделе, и Convergence, платформер-экшен с участием Экко, должны выйти в следующем году. В объявлении, опубликованном сегодня, Song of Nunu немного похожа на The Last Guardian, оформленную в мультяшном стиле LoL. Это приключенческий боевик, действие которого происходит во Фрельйорде, суровой тундре, в которой участвует немало персонажей Рунтерры. Вы играете за Нуну, чемпиона из League of Legends, и можете кататься на его йети Виллумпе, лазать по стенам, пересекать разрушающиеся мосты и кататься по склонам. Игра разработана мадридской компанией Tequila Works, которая ранее создавала The Sexy Brutale и Rime.

Convergence, о которой ранее было объявлено в 2019 году, похожа на многие платформеры-экшены, которые мы видели за последние пять лет. В игре присутствует персонаж Экко, действие происходит в нижнем районе Заун, который является центром событий нового шоу Netflix Arcane. Игра имеет 2D-вид и геймплей вроде Dead Cells, а также имеет механику перемотки времени. Разработчики из Double Stallion Games заявили во время нового видео, что перемотка будет полезна, когда вы сражаетесь с врагами и вам нужно отменить мощную атаку. Обе игры имеют дату выхода 2022 года. Хотя мы живем в то время, когда многие игры откладываются после даты выпуска, краткий послужной список Riot Forge предполагает, что эти игры, вероятно, выйдут вовремя.
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